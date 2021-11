Pieno di bimbi per l’evento in piazza Risorgimento “Avezzano Halloween Party”



Avezzano. “Una festa senza precedenti, con tante presenze da tutta la Marsica, nel rispetto delle norme anti covid 2019 e un primato: infatti, è la prima volta che il comune di Avezzano dà il patrocinio ad una manifestazione del genere”.

È stata un successo la manifestazione Avezzano Halloween Party.

“Si ringrazia, per la sua fondamentale partecipazione l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, che ha fortemente voluto che la festa avesse luogo in un posto – simbolo, molto caro agli avezzanesi: Piazza Risorgimento”, scrive in una nota alla stampa Orietta Spera, “entusiasta della riuscita, Michela Dominici, titolare dell’agenzia di eventi “Serendipity Events”. Tanti sono stati i bambini e i ragazzi che si sono sottoposti ad un make up coloratissimo ma anche “scheletrico” o “vampiresco” e che, nel pomeriggio “da paura” del 31 ottobre, hanno ballato inventandosi interpreti di filastrocche in stile horror. Dopo danze, giochi e foto, i travestimenti più belli sono stati premiati: zucche, dolci e coriandoli. I colori predominanti? Bianco, arancio, nero, viola! “Mostruosa” la merenda gustata dai giovanissimi: a base di dolci succhi sgargianti, caramelle, biscotti di “Charlotte Bakery”e cioccolatini vari”.

“Si ringraziano, per la loro presenza e per l’organizzazione: Antonio Proeitti per le illuminazioni, Yuri Di Marco per il service audio, Dolci Manie per l’allestimento di palloncini e Semenflora per le decorazioni autunnali”, scrive la presentatrice che ha dato il via all’evento, “è stato un momento divertente e piacevole testimoniato dall’innocenza dei bambini tramite delle mini interviste scherzose e dalle faccette sconsolate alla fine della giornata”.