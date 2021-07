Piccoli esploratori al centro estivo “Un Mondo di Colori”

Avezzano. A partire dal 1° luglio, il Polo Educativo 0/6 anni “Un Mondo di Colori” di Avezzano ha dato inizio al suo centro estivo per bambini dai 3 ai 10 anni. Quest’anno la direttrice, Alessia Zazzara, è riuscita a realizzare il suo desiderio, quello di portare i bambini in una sede completamente immersa nel verde, a Caruscino, non lontano dalla struttura ufficiale, dove sport e divertimento non possono certo mancare.

“La scelta della location”, dichiara la direttrice, “fa capire quanto sia importante per noi il contatto con la natura, da cui possiamo apprendere la calma, la pazienza, l’ordine e la bellezza e dove possiamo tutti, educatori e bambini, immedesimarci in piccoli esploratori. Il contatto con l’ambiente esterno, favorire nei bambini esperienze dirette e concrete in natura è quello che desideriamo in ogni mese dell’anno, scolastico e non. Quest’estate, dopo il periodo che ci lasciamo alle spalle, abbiamo ancora più voglia di vivere nuove avventure insieme ai nostri bambini.”

Per questo motivo, diverse sono le gite “fuoriporta” organizzate dal centro Estivo nel mese di luglio: la prima (“quasi una scelta obbligata per la bellezza del luogo” sottolinea Alessia Zazzara) è stata quella nella Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario, nel comune di Anversa degli Abruzzi. L’Area Protetta, che dal 1991 vanta il riconoscimento di Oasi WWF, rappresenta un luogo di grande fascino e bellezza, un paradiso verde modellato dal fiume Sagittario, in cui trovano rifugio il nostro orso marsicano, i lupi, i falchi e le aquile.

Guidati dalla Direttrice dell’Oasi WWF Gole del Sagittario, nonché attivista dell’associazione, Sefora Inzaghi, i piccoli esploratori, divisi in due gruppi distinti per età, hanno trascorso due intense giornate all’interno del “Giardino Abitato” delle Sorgenti di Cavuto, impegnati tra laboratori, escursioni e nuove scoperte.