Piccoli Comuni abruzzesi, Berardini (M5s): fondi per strade e altri lavori, ecco i territori marsicani coinvolti

Avezzano. “Sono in arrivo per i piccoli comuni contributi fino a 7.5 milioni per lavori di immediata cantierabilità. A beneficiarne sono gli enti locali fino a 3mila e 500 abitanti che potranno destinare le somme a lavori di manutenzione di strade, abbattimento delle barriere architettoniche, illuminazione pubblica, lavori su strutture pubbliche comunali”. È quanto afferma, in una nota, il deputato del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini.

“A sbloccare il finanziamento è stato uno degli ultimi decreti firmati dall’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli”, spiega il deputato grillino, “in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 7 del decreto Sblocca cantieri n. 32/2019. Le amministrazioni che potranno accedere al finanziamento sono state individuate sulla base degli indici Istat sul grado di urbanizzazione e dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale -Ivsm. Sono stati esclusi dal finanziamento i piccoli borghi che hanno già avuto accesso ai precedenti programmi. L’importo massimo finanziabile per intervento è stato individuato in 200mila euro dei quali 150mila euro per i lavori e fino a 50mila euro per somme a disposizione”.

“Nella prima decade di novembre del corrente anno”, continua Fabio Berardini, “verrà emanato e pubblicato il Decreto Direttoriale che disciplinerà le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorrerà dalla data di pubblicazione di detto Decreto Direttoriale. All’atto della pubblicazione del suddetto decreto direttoriale sarà disponibile apposita casella di posta elettronica per richiedere informazioni e chiarimenti”.

“I comuni interessati nella Marsica”, riferisce il deputato del M5s, “sono Lecce Nei Marsi, Castellafiume, Bisegna, Balsorano, Collelongo, Gioia dei Marsi, Ortucchio, Ortona dei Marsi e San Vincenzo Valle Roveto”, sottolinea, “in Abruzzo sono Vicoli, Vacri, Fallo, Serramonacesca, Torano Nuovo, Castiglione Messer Raimondo, Villamagna, Cansano, Colledimezzo, Bisegna, Penna Sant’Andrea, Controguerra, Elice, Abbateggio, Calascio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Scontrone, Ari, Collepietro, Ateleta, Anversa degli Abruzzo, Pescosansonesco, Caporciano, Villa Celiera, Nocciano, Pescasseroli, Cagnano Amiterno, Fontecchuo, Pennapiedimonte, Farindola, Roio del Sangro, Civitella Casanova, Sant’Eusanio Forconese, Valle Castellana, Fresagrandinaria, San Demetrio Ne’ Vestini, Poggio Picenze, Penna Domo, Alfedena, Canosa Sannita, Crecchio, Pietracamela, Arielli, Torrebruna, Cellino Attanasio, Corvara, Torre De’ Passeri, Rocca Santa Maria, Cortino, Poggiofiorito, Casacanditella, Roccamorice, Carpineto Della Nora, Barete, Castel Di Ieri, Arsita e Ancarano”.

“I piccoli comuni rappresentano l’essenza della nostra regione”, conclude Berardini, “invito pertanto i sindaci a cogliere questa opportunità presentando entro i termini le proposte. Rilanciando i piccoli comuni, diamo una spinta all’economia abruzzese ed al turismo”.