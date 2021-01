Piccola Svizzera, protezione civile a lavoro per rimuovere gli alberi caduti sulla strada

Tagliacozzo. Volontari della protezione civile e carabinieri a lavoro, questa sera, sulla strada che sale alla Piccola Svizzera, località turistica di Tagliacozzo, per via di alcuni alberi che sono collassati sulla carreggiata, per via della neve.

In questi giorni sono tantissimi gli interventi sulle strade di montagna della Marsica svolti da protezione civile e vigili del fuoco, coadiuvati dalle forze dell’ordine soprattutto per la gestione della viabilità, per via del maltempo.

Molti alberi si sono spezzati finendo sulla carreggiata e impedendo il passaggio delle auto e degli altri mezzi. Nessuna zona è stata risparmiata, da Tagliacozzo fino a Ovindoli.