Picchiava la moglie con una paletta di ferro davanti ai figli da più di un anno, arrestato 41enne pregiudicato

Nella scorsa notte personale della Polizia di Stato ha arrestato, nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, D.R.C., 41enne, pregiudicato, originario di Roma e residente in una frazione di Avezzano. L’arresto è avvenuto a seguito della richiesta di intervento, giunta al 113, di un testimone che aveva assistito all’aggressione da parte dell’uomo nei confronti della moglie, avvenuta anche in presenza dei figli minori, con l’utilizzo di una paletta di ferro, solitamente utilizzata per raccogliere la cenere del camino.

Il personale della Squadra Volante del Commissariato, giunto sul posto, trovava l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica e la donna che presentava varie tumefazioni visibili, rinvenendo, nel contempo, piatti rotti e pietanze a terra. Nella circostanza la vittima, che è stata medicata in ospedale con una prognosi di 10 giorni, dichiarava che tali violenze si susseguivano da circa un anno ed avvenivano abitualmente in presenza dei figli, minorenni. L’uomo, al termine dei riscontri probatori e degli accertamenti svolti dal personale della Squadra Anticrimine, su disposizione del P.M. di turno, Roberto SAVELLI, è stato associato presso la Casa Circondariale di Avezzano. L’arrestato, già sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, era stato anche denunciato per il reato di evasione, perché trovato assente ai vari controlli da parte delle Forze dell’Ordine.