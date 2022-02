Picchia la moglie e le sequestra il cellulare per evitare i soccorsi, scatta “Codice Rosso”: arrestato celanese

Avezzano. È stato arrestato con l’accusa di aver aggredito la moglie e di averle sequestrato il cellulare per impedirle di chiamare le forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno trovato in casa e ora un 35enne di Celano dovrà rispondere di tentata rapina e maltrattamenti in famiglia.

È accaduto in un’abitazione alla periferia di Avezzano dove i carabinieri della radiomobile della compagnia di Avezzano, sono arrivati dopo essere scattato un intervento “codice rosso”, quello a tutela delle vittime di violenze, che siano violenza sessuali o maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, tra moglie e marito, entrambi di circa 30 anni, sarebbe scoppiata una violenta lite e secondo quanto dichiarato dalla donna, non sarebbe stata la prima volta che accadeva. Il tutto è successo domenica. Al culmine della lite l’uomo avrebbe picchiato la moglie, lasciandole segni di violenza alle braccia e alle gambe.



Nonostante i tentativi nel bloccarla per chiamare i soccorsi la donna sarebbe comunque riuscita a chiedere aiuto al 112. I carabinieri hanno raccolto le prime informazioni sul psoto e hanno fermato il giovane arrestandolo su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Elisabetta Labandi.

Il trentenne è difeso dall’avvocato del foro di Avezzano, Leonardo Casciere e sarà ascoltato questa mattina nel corso dell’udienza di convalida dal giudice per le indagini preliminari, Daria Lombardi. Il giovane ha atteso l’esito del tampone per accertare la negatività al covid nelle celle del comando provinciale dei carabinieri dell’Aquila e poi l’altra sera è stato trasferito nel carcere di Vasto.

Sul caso è stata applicata la recente legge sul codice rosso, approvata il 19 luglio 2019 che riguarda la tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori oppure maltrattamenti. Dal punto di vista procedurale viene previsto che le forze dell’ordine, una volta acquisita la notizia di reato, riferiscano immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, che si attiva per la misura da adottare.