Picchia e denigra l’ex compagna davanti ai figli minori, 44enne accusato di lesioni personali

Avezzano. E’ comparso dinanzi il Tribunale Monocratico di Avezzano, F.C. di 44 anni, difeso dall’avvocato Domenico Quadrato, per rispondere del reato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia aggravati per aver commesso il fatto in presenza dei figli minori.

La vicenda riguarda fatti avvenuti tra il novembre 2013 e il dicembre 2014, periodo in cui l’uomo, secondo gli organi inquirenti, avrebbe più volte insultato, denigrato e malmenato la sua ex compagna anche davanti agli occhi atterriti dei figli minori. Stando alle risultanze delle indagini svolte e in particolare alle denunce presentate dalla donna, rappresentata in giudizio dall’avvocato Mario Flammini, l’ex compagno, a causa della morbosa gelosia provata nei confronti della stessa, durante l’ultimo anno di convivenza l’avrebbe più volte percossa alla presenza dei loro figli, costringendola a recarsi presso l’ospedale per sottoporsi alle cure del caso.