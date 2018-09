Piazza Torlonia, sopralluogo dei giovani di Forza Italia Avezzano per controllare i lavori di restyling

Avezzano. Visita nella nuova piazza Torlonia per i ragazzi di Forza Italia Giovani di Avezzano. Dopo aver fatto richiesta, infatti, all’assessore Crescenzo Presutti, i giovani si sono recati nella piazza per prendere visione dell’andamento dei lavori.

“L’assessore è stato disponibilissimo a spiegarci le varie modalità, tempi, costi e specifiche tecniche dettagliate dei lavori eseguiti”, ha dichiarato Nello Simonelli, coordinatore di Forza Italia giovani Avezzano.

“Abbiamo visionato il nuovo parco giochi interno, che sarà dato in gestione ad una cooperativa e, contrariamente a quanto paventato inizialmente, non vi saranno costi di ingresso”.

“Abbiamo osservato come siano state introdotte 4000 nuove siepi sempreverdi“, continua Simonelli, “di modo che potesse essere restituita alla piazza, inaugurata sul finire del XIX secolo, la struttura originariamente partorita dalla mente dell’agrimensore Giulio Del Pelo Pardi”.

“Nell’ottica di restituire la piazza alla sua dimensione originaria di giardino all’italiana sono stati si eliminati 50 tra ceppi ed alberi ormai malati, ma sono stati altresì piantati circa 101 nuovi arbusti, di diverse specie e caratteristiche. Sono altresì stati impiantati circa 700 irrigatori ed è stata prevista la prima manutenzione fino all’assegnazione alla piazza di un manutentore individuato tramite apposito bando”, afferma il coordinatore giovanile.

“Ultimo, ma non ultimo, è stato ridato l’antico splendore alla fontana, vera protagonista del giardino, tramite una faticosa ma necessaria operazione di pulizia”.

“Ringraziamo ancora l’assessore Presutti per la grande disponibilità accordataci per l’ennesima volta e non vediamo l’ora di assistere alla riapertura della piazza al pubblico”, conclude Nello Simonelli, “nella coscienza e speranza che tutta la collettività possa apprezzare appieno la bellezza del giardino che fu donato alla città dalla famiglia Torlonia“.