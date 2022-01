Piazza Risorgimento si trasforma in galleria d’arte: saranno esposte le opere di dieci artisti locali

Avezzano. Dopo il successo di pubblico, i mercatini lasciano il posto non ad una mostra pittorica, ma ad un evento culturale. “Magie di Natale” offre ai visitatori la possibilità di ammirare la creatività degli artisti locali e promuove, con questa nuova formula, l’occasione per apprezzare le opere di dieci pittori. Un’iniziativa che trasforma piazza Risorgimento in uno spazio dedicato alla cultura e soprattutto all’arte fino a domenica 9 gennaio.

Ospite dell’organizzazione di “Magie di Natale” anche l’associazione “Leone Rosso”, che ha come obiettivo quello di far conoscere i costumi, i mestieri, i cibi e i giochi in uso nel medioevo e nel rinascimento. Esposti al pubblico l’abbigliamento delle dame e dei cavalieri dell’epoca.

Uno stand pagoda attirerà l’attenzione di tutti i tifosi dell’Avezzano Calcio, che potranno sostenere la propria squadra del cuore con l’acquisto di sciarpe e felpe per una perfetta tenuta da stadio.

Per i più piccoli un avviso importante.

Purtroppo, per la pioggia, Babbo Natale non è potuto venire ad Avezzano per premiare le letterine più originali, allora ha dato l’incarico alla sua amica, la Befana, di provvedere alla consegna dei premi. Quindi, il 6 gennaio, alle 17,30, sarà proprio la vecchina ad arrivare sulla sua scopa per consegnare a Luciano che abita in via Amendola, a Nicole di Magliano dei Marsi, a Bianca e alla piccola Aurora il meritato premio.

Continua la festa per i bambini con i viaggi sul trenino e le giravolte sulla pista di ghiaccio.

Per informazioni:

Contattare i seguenti numeri: 338.5945986 oppure 328.7873666 o visitare la pagina Facebook “magiedinatale”.