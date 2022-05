Piazza Risorgimento si colora con Florambiente: 10 giorni tra piante, fiori e laboratori per bambini

Avezzano. “Dal 5 al 15 maggio Piazza Risorgimento diventerà un giardino colorato grazie a “Florambiente”, evento organizzato dall’amministrazione Di Pangrazio e dalla ditta Santilli Matteo, che darà un significativo tocco di primavera al salotto cittadino di Avezzano”.

Lo comunica l’amministrazione comunale che continua: “Dieci giorni all’insegna della natura tra piante, profumi e tantissime varietà di fiori in esposizione con gerani, gigli, fresie, camelie, tulipani, primule, specie vegetali da giardino e da frutto, che trasformeranno il centro città in un salotto verde per un’iniziativa che mette al centro dell’attenzione l’ambiente, il decoro urbano e il benessere dei cittadini”.

“Verranno coinvolti”, spiega l’assessore Roberto Verdecchia, “tecnici del settore, esperti di semine e giardinaggio, ragazzi delle scuole primarie e secondarie nonché gli alunni e i docenti dell’Istituto superiore Serpieri. Ai bambini saranno dedicati i laboratori in cui realizzare piccoli giardini ed orti e gli adulti potranno trovare appuntamenti originali per un’edizione elegante, accurata e vivace. Un’occasione che corrisponde anche ad un progetto culturale, capace di celebrare la natura perché il verde non è un lusso ma un bisogno primario. Lo dimostra la simpatia istintiva che i più piccoli hanno per fiori, alberi, terra. Lo dimostra anche il fatto”, conclude l’assessore, “che appena possiamo ci rifugiamo all’aria aperta e cerchiamo, anche nei nostri centri urbani, aree verdi. Sentimenti che, anche a causa delle recenti restrizioni, hanno oggi un senso ancor maggiore e si aggiungono all’opera di sensibilizzazione che ogni amministrazione deve proporre per garantire comportamenti e abitudini rispettose dell’ambiente, del verde pubblico e dell’arredo urbano”.