Piazza Risorgimento non ha tregua, dopo il food truck ecco l’isola ecologica davanti alla cattedrale

Avezzano. Dopo lo polemiche sollevate il mese scorso (ne parlammo qui), quando un ambulante aveva posizionato il suo food truck davanti al sagrato della cattedrale, a distanza di un mese la scena si ripete ma con attori diversi, perché nello stesso identico posto di piazza Risorgimento è stata posizionata l’isola ecologica.

Il centro di raccolta è stato posizionato sulla piazza in concomitanza del mercato del mercoledì, ma a sollevare le polemiche è il posto, esattamente lo stesso in cui un mese fa l’ambulante aveva posizionato il suo food truck e per cui era stato sanzionato.

In quell’occasione il comando della polizia locale aveva multato l’esercente, poiché quella porzione di piazza è sottoposta a vincolo della soprintendenza, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Vincolo della soprintendenza che, a quanto pare, non sembra valere per l’isola ecologica, che è stata posizionata nello stesso identico posto, davanti al sagrato della cattedrale dei Marsi.