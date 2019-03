Piazza Risorgimento gremita per festeggiare il carnevale: bambini e intere famiglie colorano il centro di Avezzano

Avezzano. Quando si pensa al carnevale le prime immagini che inevitabilmente vengono alla mente sono quelle di festeggiamenti, di colori e di entusiasmo, ma non si può non lasciarsi andare a un sincero sorriso rivolto agli schiamazzi che bambini e ragazzi fanno in giro per le strade della città.

“A carnevale ogni scherzo vale”, recita lo slogan. E finché siamo nell’educazione e nel comportamento civile va bene così. Almeno per un giorno. E’ un bel momento di aggregazione, di conoscenza, di divertimento collettivo, in cui a ricoprire il ruolo di protagonista sono le maschere, i giochi, gli scherzi che coinvolgono grandi e piccini. Perché se i bambini hanno voglia di svagarsi, non è detto che per gli adulti non sia lo stesso.

Di tutto ciò, grazie all’evento organizzato dal Comune di Avezzano con la collaborazione artistica di Stefania Antidormi, la centralissima piazza Risorgimento ne è stata l’esempio. In queste foto, gentilmente concesse dallo staff del Comune stesso (altre ne saranno pubblicate nelle prossime ore), tra travestimenti dei principali eroi Marvel – immancabile Iron Man – e costumi più tradizionali – da pirata, da Minnie, Topolino, Principessa e Puffo – il centro città è stato un tripudio di sorrisi, di bimbi pronti a lasciarsi andare sull’onda dell’entusiasmo, di mamme che rincorrevano i figli e di figli che rincorrevano amici, fratelli o anche i genitori stessi. Per far loro uno scherzo, ovviamente. Una giornata di svago e di voglia di lasciarsi alle spalle i problemi della quotidianità. Anche questo serve.

Foto: Comune di Avezzano