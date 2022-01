Piazza Risorgimento ghiacciata e scivolosa, studenti cadono come birilli: l’appello di una lettrice

Avezzano. Pavimentazione della piazza scivolosa, studenti cadono quotidianamente. L’appello di una lettrice: “Chi può intervenga”.

“Questa mattina alle 8, sulla pavimentazione bianca di piazza Risorgimento che con queste temperature si ghiaccia, una ragazzina che stava andando alle Corradini, ha fatto una rovinosa caduta evitando per pochi centimetri di sbattere la testa su una delle panchine di marmo. La stessa cosa è accaduta qualche giorno fa ad un’altra studentessa del liceo classico che è riuscita a rimettersi in cammino dopo 20 minuti buoni”.

Lo racconta una lettrice di Marsicalive alla redazione, in una nota in cui lancia un appello affinché qualcuno intervenga. “Se a cadere fossero state persone anziane, non so come l’avrebbero raccontata. Lasciando da parte tutte le polemiche che ci sono state in questi ultimi anni sulla nostra Piazza, sulla fontana e quant’altro, forse bisognerebbe porre rimedio alla situazione prima che qualcuno si faccia male seriamente”.