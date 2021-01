Piazza Mercato, De Angelis risponde a Di Bastiano: cantiere rallentato dal commissario e dal Covid

Avezzano. Piazza del mercato, l’ex sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis risponde ad Augusto Di Bastiano. “Sento di dover intervenire in replica all’articolo pubblicato su Marsicalive a firma Augusto Di Bastiano, per ricondurre la questione di piazza del mercato nei giusti binari ed anche memore delle obiettive parole spese dall’assessore Cipollone che definì la piazza voluta dalla mia amministrazione, ed in via di ultimazione, come “una tra le più belle d’Italia”.

“Di Bastiano dovrebbe sapere che nessun deliberato della precedente amministrazione è stato mai preso in modo confusionario. La variante in corso d’opera si è resa necessaria proprio per migliorare ulteriormente il progetto esecutivo approvato anche alla luce di sopraggiunte modifiche normative e di aspetti emersi solo in corso di esecuzione dei lavori. Inoltre sempre Di Bastiano, forse distrattamente, non considera alcuni eventi non secondari che hanno rallentato la riconsegna del cantiere: a seguito della consegna del cantiere lo stesso ha subito il primo stop di circa sei mesi durante la gestione del fommissario prefettizio per valutare eventuali modifiche del progetto per salvare i platani presenti, questione che superata e procedendo al taglio degli stessi perché malati e andavano comunque rimossi per una espressa previsione di legge”.

‘Il secondo stop, da marzo 2019, è stato disposto a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In merito alle altre confuse considerazioni contenute nella lettera di Di Bastiano, posso solo dire che, in corso di esecuzione sono state apportate modifiche rispetto all’impianto originario di progetto per risolvere questioni emerse in cantiere, cosa che avviene normalmente tutte le volte che realizza un progetto, soprattuto così innovativo, di tale rilevanza e così di impatto. Per il resto mi pare che via Cataldi non abbia subìto alcun restringimento; che i parcheggi siano tutti fruibili addirittura anche adesso che il cantiere è ancora in esecuzione; che, come appreso dagli organi di stampa, ci siano stati numerosi incontri e riunioni da parte dei tecnici comunali e degli amministratori, ultimo a fine anno, per verificare come poter eventualmente modificare la copertura per la piazza, al fine di avere minore spesa futura per manutenzione, scelta che, ricordo e sottolineo, non implica nulla in termini di fattibilità progettuale, ma che è rimessa esclusivamente alle decisioni dell’amministrazione in carica per poter finalmente portare a compimento l’opera è che spero vengano prese in tempi brevi”.

“Per quanto mi riguarda, spero che l’opera venga completata al più presto, così che la città possa finalmente riprendere possesso e godere di questo spazio centrale, rinnovato riqualificato ed innovativo”. conclude Gabriele De Angelis.