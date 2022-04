Piazza del Mercato, Tonelli Ingegneria: “Intervento realizzato non corrisponde più a nostro progetto”

Avezzano. “A seguito del persistere di articoli incompetenti e diffamatori, riteniamo doveroso ribadire la verità sulla Riqualificazione di Piazza del Mercato, per la reputazione della nostra azienda che da trenta anni tiene alta la propria considerazione sul territorio nazionale e oltre”.

A scriverlo in una nota è la società Tonelli Ingegneria che si è occupata del progetto commissionato dalla ex amministrazione comunale a guida dell’allora sindaco Gabriele De Angelis, che prevedeva la riqualificazione di piazza del Mercato. Un progetto che con il ritorno in Comune del sindaco Gianni Di Pangrazio e con la nuova amministrazione, dove però gravitano molti dei politici che al momento del via al progetto di riqualificazione erano nelle fila di De Angelis, è stato cambiato.

“La realtà è che l’intervento realizzato non corrisponde più al nostro progetto, che prevedeva la creazione di un “NUOVO LUOGO CITTADINO” caratterizzato sì da un’opera architettonica, ma necessariamente completato e arricchito da idonei spazi e servizi dedicati ad attività culturali, sociali ed economiche e che invece, nostro malgrado, si è ridotto ad una disarticolata e sproporzionata copertura in acciaio (difettosa), e non ci rinfranca che nonostante tutto non sia ritenuta brutta”, scrive la società che ha realizzato importanti progetti in tutta Italia, come il Parco della Musica a Firenze e che ad Avezzano era la prima volta che proponeva un progetto di riqualificazione pubblica. Nella realizzazione sono state effettuate numerosissime modifiche, come la ridisegnata pianta della piazza, che ne ha ridotto le dimensioni e cambiato l’impianto architettonico, le proporzioni e gli spazi accessori (anche il disegno della pavimentazione è stato variato, banalizzandolo)”, scrive la società in una nota.

“Sono stati cancellati dal progetto gli spazi destinati alla socializzazione (panchine con alberature integrate ecc.), il restauro della nostra “Fontanella”, l’Info Point con i servizi alla comunità (bike sharing ecc.), i box espositivi, le sedute i grandi vasi e i gradini su Via Mercato, sostituita la copertura in vetro strutturale con lamiera forata e policarbonato e inoltre aumentate fortemente le dimensioni esterne dei tubi in acciaio delle strutture e modificato il trattamento di verniciatura già previsto, con un ciclo standard”.

In questi giorni, proprio sotto la piazza coperta, qualcuno è andato a posizionare secchi e bagnarole di plastica e le foto sono diventate virali nelle chat e sui social di molti avezzanesi. E sono riscattati insulti e sfottò all’ultimo sangue tra “fazioni politiche” che molto spesso hanno messo in cattiva luce anche il lavoro della società che oggi chiede il semplice ripristino della verità.

Sempre in questo ultimo periodo, si è tornato a parlare di alberature e in molti, dopo il taglio anticipato degli alberi che stavano per fiorire su via Bagnoli, sono tornati a parlare di quelli tagliati in piazza del mercato. Dove, però, sempre all’epoca dell’amministrazione De Angelis, il taglio fu “giustificato” con un dossier firmato da agronomi professionisti, che ne attestavano la malattia e quindi una possibile pericolosità.

Sui social la battaglia continua ancora oggi ad essere accesa ma a questo punto la società di professionisti che presentò allora il progetto nella sala consiliare del Comune ha sentitò la necessità di scendere in campo per chiarire una volta per tutte come stanno le cose.

È stato eliminato lo spianamento dell’area coperta della piazza e dei canali di scolo, l’illuminazione dall’alto della piazza (divisa in porzioni autonome) e il collegamento funzionale con Piazza Corbi. È certo che le modifiche sopradette, NON SONO DOVUTE ad errori nel nostro progetto, ad insormontabili problematiche tecniche o ad elevati costi di manutenzione, forse invece al voler realizzare un progetto diverso in più parti, che ci ha lasciato e ci lascia perplessi e offesi. Sul tema degli alberi preesistenti, abbiamo applicato le decisioni dell’Amministrazione. Per quanto sopra detto, diffidiamo coloro che si interessano all’argomento, dal riportare d’ora in poi falsità sul nostro progetto, parte del quale, dietro richiesta dell’ex sindaco Gabriele De Angelis, è stato con piacere donato dalla Tonelli Ingegneria S.r.l. alla Città di Avezzano. Per chi interessato, sul nostro sito internet inseriremo in Home Page le immagini e il video in 3D del progetto, dal quale si evincono il quadro generale, le proporzioni e parte delle funzionalità. Progetto che alla sua approvazione in sede pubblica fu acclamato dagli istanti, dall’allora maggioranza e minoranza e dai numerosi media presenti”.