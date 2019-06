Piazza del Mercato di Avezzano, parlano gli ex consiglieri e assessori: progetto presentato alla città già un anno fa

Avezzano. “Il progetto di riqualificazione di Piazza del Mercato è stato validato dai tecnici comunali ed è stato approvato dalla giunta comunale, così come impone la legge. Ed è stato presentato alla città in un’affollata conferenza stampa nella sala consiliare del Comune, cui parteciparono oltre che i cittadini anche tanti commercianti. Il progetto ha ricevuto anche il parere positivo della Soprintendenza. Era marzo dello scorso anno e all’epoca nessuna voce contraria si sollevò contro il progetto”.

A parlare sono Giancarlo Cipollone, Ferdinando Boccia, Fabiana Marianella, Iride Cosimati, Maurizio Gentile, Leonardo Casciere, Sonia Di Stefano, Crescenzo Presutti, Arianna Stati, Francesca Novella, Alberto Lamorgese, Gabriele Tudico e Agata Spera.

“A seguito dell’approvazione del progetto”, continuano gli ex assessori e consiglieri, “è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica con a base di gara il progetto così come approvato, selezionato l’operatore e firmato il contratto per l’esecuzione dell’opera. Tutte le fasi del procedimento, nella massima trasparenza, sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente. Nella redazione del progetto si è tenuto conto della presenza degli alberi attuali ma la tipologia del lavoro non consente la permanenza delle alberature esistenti così come posizionate attualmente poichè il loro apparato radicale metterebbe a rischio la tenuta statica dell’opera, con rischio per l’incolumità dei cittadini. Inoltre, il permanere di alberi di tale dimensione e tipologia, genererebbe un aggravio per la manutenzione delle nuove coperture in vetro che andranno realizzate”.

“Tutti gli alberi rimossi”, vanno avanti, “saranno sostituiti con altre essenze più consone all’ambiente. Bisogna ricordare che, proprio perché la ditta ha formalmente stipulato un contratto, il Comune qualora si decidesse di non portare avanti l’opera, si esporrebbe a una causa certa per il risarcimento dei danni da parte della ditta aggiudicataria ma anche dagli operatori economici che hanno partecipato alla gara e che hanno formulato le proprie offerte sulla base del progetto approvato, che prevedeva la rimozione degli alberi esistenti e la loro sostituzione nonché da tutti quegli imprenditori che, sulla base del progetto presentato alla città intera e così visto e piaciuto, hanno deciso di investire con nuove attività nella zona perimetrale a Piazza del Mercato”.

“In meno di due anni”, concludono, “l’amministrazione comunale di Avezzano, ha prestato un’attenzione e cura al verde pubblico come mai in precedenza: basta vedere Piazza Torlonia, il Castello Orsini, la cura del verde pubblico e il censimento di tutte le alberature, la sostituzione e la messa a dimora di oltre 250 piante, sono solo una minima parte degli interventi eseguiti”.