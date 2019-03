Piazza del Mercato cambia volto, passo in avanti per la rivoluzione di uno dei luoghi storici di Avezzano

Avezzano. Al via il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria di piazza del Mercato”. Il Comune di Avezzano ha dato l’ok per la realizzazione degli interventi che rivoluzioneranno di fatto la storica piazza. L’amministrazione comunale ha stanziato un importo complessivo di 570mila euro con determinazione dirigenziale 1841 del 21/12/2018. A realizzare i lavori sarà la Costruzioni Generali Esserre srl di Napoli srl che ha offerto il ribasso del 18,999% e quindi per il prezzo netto 340mila euro comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva. Tra le spese di progettazione e quelle di realizzazione compare anche il consulto di un archeologo che dovrà visionare gli scavi che verranno realizzati e monitorare la situazione in caso venissero rilevati dei reperti nel sottosuolo.

Piazza del mercato sarà coperta con pannelli di vetro sostenuti da una serie di strutture in acciaio. Durante il giorno i pannelli faranno filtrare la luce del sole, mentre di notte tutta la piazza sarà illuminata. Il progetto, realizzato dalla Tonelli ingegneria di Fabio e Roberto Tonelli, si è ispirato ai più grandi mercati europei. All’interno dell’area saranno creati dei box colorati montabili e smontabili in pochi minuti, un info point per avere informazioni sulle iniziative artistiche e culturali di Avezzano e un’area dedicata al mercato a Km0.