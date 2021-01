Piazza del Mercato ad Avezzano e polemiche sui lavori: ecco la verità sull’iter del progetto

Avezzano. Dopo le polemiche legate alle vicende riguardanti la riqualificazione di Piazza del Mercato di Avezzano a fare chiarezza sulla situazione è la società di ingegneria che ha realizzato il progetto originale affidato dalla precedente amministrazione.

La Tonelli Ingegneria ha avuto un incarico chiaro dalla passata Amministrazione riguardante la redazione del progetto per la riqualificazione di Piazza Mercato al fine renderla un’area polifunzionale, prevedendo anche un’ampia copertura per consentirne un migliore utilizzo. “Condividendone gli intenti”, spiega Fabio Tonelli, amministratore unico della società, “lo abbiamo accettato e svolto con dedizione, dando il nostro meglio per la nostra città. Abbiamo quindi progettato un polo cittadino, inclusivo di diverse e numerose attività diurne e serali, nel rispetto del budget predefinito.

Il progetto redatto prevede due fasi realizzative”, spiega Tonelli, “che insieme trattano tutta l’area fino a Piazza Corbi, dove trovano posto i parcheggi tolti da Via Cataldi e Via Mercato le cui corsie stradali rimangono inalterate.

La prima fase tratta principalmente la sistemazione planimetrica, la pavimentazione della nuova piazza e la realizzazione di una copertura formata da lastre trasparenti di grande formato tra loro sfalsate per il rapido deflusso dell’aria e provviste di elementi ombreggianti, decorativi e di illuminazione integrati.

La seconda fase invece tratta quanto rimane.

Con la gestione Commissariale, l’Amministrazione decide autonomamente di variare il progetto. Vengono ripristinati i parcheggi sulle due strade, di conseguenza ridisegnata l’intera piazza, tolti gli spazi dedicati alla socializzazione prospicenti le Vie Cataldi e Mercato (pedane di seduta, alberi ad alto fusto ecc.), eliminato il restauro della “Fontanella”, eliminato l’info point ed i box espositivi smontabili, decise nuove dimensioni e forme delle strutture in metallo, forse anche deciso un diverso manto di copertura con l’incredibile giustificazione che “le coperture trasparenti hanno bisogno di manutenzione”.

I motivi che sovrintendono tali accadimenti”, conclude Tonelli, “non sono a noi noti, è certo che si è modificato radicalmente l’impianto progettuale con esito al momento per noi imprevedibile. È altresì di chiara evidenza che il progetto di riqualificazione di Piazza Mercato è stato Affidato alla Tonelli Ingegneria Srl, eseguito da quest’ultima e validato dall’Ente comunale nei modi e tempi dovuti ed alla sua presentazione, svolta due volte in forma pubblica ha riscontrato dentro e fuori città, un unanime grande apprezzamento, ogni altra evoluzione ci vede completamente estranei”.