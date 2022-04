Piattaforma di secondo livello in Kromoss: non c’è intesa tra le sigle sindacali

Aielli. Non si trova l’intesa tra le sigle sindacali sulla piattaforma di secondo livello in Kromoss. Dopo la bocciatura da parte dei lavoratori della prima ipotesi la Uilm aveva presentato a tutta la delegazione sindacale una nuova proposta, sul modello dell’integrativo Siapra sottoscritto. Nei giorni scorsi doveva tenersi un incontro tra le sigle sindacali nella sede della comunità montana di Avezzano per discuterne i contenuti ma non è stato possibile.

“Inspiegabilmente la delegazione Uilm ha disertato l’incontro, peraltro, senza inviare alcuna comunicazione”, hanno spiegato Antonello Tangredi (Fim – Cisl), Elvira De Sanctis (Fiom – Cgil) e Pierluigi Iacobucci e Morgante Marco (rsu), “c’è da restare sconcertati di fronte a questa incomprensibile e irrispettosa posizione della Uilm e della rsu Uilm a cui chiediamo che diano presto, giusto conto di tale atteggiamento.

Suggeriamo di mettere da parte le strumentalizzazioni di turno e di metabolizzare definitivamente l’esito del primo voto a scrutinio segreto che, i lavoratori hanno deciso di non approvare l’ipotesi di accordo e ribadiamo la disponibilità al confronto con l’azienda, a condizione, però, che la direzione Kromoss, svolga il suo ruolo, senza pregiudiziali verso una parte e, senza favoritismi, dall’altra”.