Piano vaccini, disservizi nelle prenotazioni per gli over 80. Pietrucci: “Regione impreparata”

L’Aquila. “Un passo avanti e due indietro”. Così, Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Pd commenta alcuni disservizi legati alle prenotazione dei vaccini. Proprio oggi, infatti, la Regione Abruzzo ha predisposto l’inizio della somministrazione dei vaccini contro il covid19 per gli over 80. Secondo la procedura stabilita, gli utenti dovrebbero prenotarsi su una piattaforma online. Sembra però ci siano stati alcuni disagi legati all’interruzione del server e alla difficoltà di prenotazione.

“Purtroppo ormai siamo abituati a questo andamento bizzarro”, scrive il consigliere, “La politica crea le condizioni per risolvere i problemi e gli strumenti gestionali non sono in grado di reggerne il peso. Quanto succede al sito di Regione Abruzzo dopo l’assalto dei cittadini che vogliono prenotare il vaccino anti Covid è emblematico. È vero che non c’è fretta, è vero che la prenotazione non costituisce graduatoria, è vero che la piattaforma rimarrà all’occorrenza aperta oltre i termini fissati. Ma è anche vero che questo sta creando allarme e preoccupazione e che ogni maledetta volta che le amministrazioni sono chiamate a sostenere i cittadini attraverso i propri strumenti di gestione, falliscono miseramente, si fanno trovare impreparate, con una sottostima imbarazzante dell’impatto che possono avere sui cittadini”.