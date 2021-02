Piano vaccinale Marsica, Di Bastiano scrive a Di Pangrazio: preoccupa silenzio assordante di Regione e Asl1

Avezzano. “Signor sindaco Giovanni Di Pangrazio , scrivo a lei in qualità di sindaco della città più popolosa della Marsica, il silenzio assordante della Regione e della Asl1 sul piano vaccinale Covid 19 preoccupa non poco noi utenti”. Così il responsabile del centro giuridico del cittadino, Augusto Di Bastiano.

“La macchina organizzativa della Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano Vaccinale di massa, per mettere in sicurezza immunitaria la popolazione”, dichiara Augusto Di Bastiano,” non si sa se esiste e se esiste non si sa come dovrebbe funzionare noi utenti all’oscuro di tutto, i nostri medici di base non sanno cosa risponderci. Signor sindaco ci dia lei delle comunicazioni chiare, su ciò che avverrà e quando avverrà in Marsica che si parta al più presto con il vaccinare gli Anziani nelle case di riposo e si vada avanti con gli over 80 (le allego un prospetto riepilogativo degli over 80 nella Marsica), le chiedo cosa è previsto per le persone che non possono recarsi al centro vaccinale, non parliamo degli over 80 ma di tutta la popolazione che avrà difficolta oggettive a recarsi nei punti vaccinali?”.

“Informi lei la popolazione insieme agli altri sindaci della Marsica, che ci vengano date informazione certe e non annunci da parte della Regione e dei Manager Asl. I numeri degli over 80 in Marsica sono numeri importanti ed il nostro territorio è composta da tanti comuni e tantissime frazioni che si organizzi un servizio domiciliare ,ma che si sbrighino”, conclude Augusto Di Bastiano.

Popolazione over 80 nella provincia dell’’Aquila Popolazione over 80 città di Avezzano

età maschi femmine totale %popolaz. 80-84 4.641 6.490 11.131 3,80% 41,70% 58,30% 85-89 2.824 4.981 7.805 2,60% 36,20% 63,80% 90-94 1.089 2.595 3.684 1,20% 29,60% 70,40% 95-99 242 786 1.028 0,30% 23,50% 76,50% 100+ 15 77 92 0,00% 16,30% 83,70% 23.740 età maschi femmine totale %popolaz. 80-84 493 786 1.279 3,10% 38,50% 61,50% 85-89 285 610 895 2,20% 31,80% 68,20% 90-94 116 281 397 1,00% 29,20% 70,80% 95-99 24 88 112 0,30% 21,40% 78,60% 100+ 1 5 6 0,00% 16,70% 83,30% 2.689

Distribuzione della popolazione nel 2020 over 80 nella Marsica

Comuni della Marsica Popolazione al 31/12/2020 Over 80 percentuale centenari Aielli 1.460 140 9.58 0 Avezzano 4.500 2.689 4.53 6 Balsorano 3.292 281 8.53 1 Bisegna 208 48 23.07 0 Canistro 961 96 9.98 1 Capistrello 5.022 388 7.72 1 Cappadocia 558 61 10.93 0