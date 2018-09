Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al via aggiornamento e monitoraggio

Avezzano. Il Comune di Avezzano nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), provvede a condurre monitoraggi periodici, volti alla verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza, nell’ambito degli strumenti e delle fasi che caratterizzano il ciclo di programmazione, monitoraggio e controllo.

Il testo del PTPCT aggiornato per il triennio 2019/2021 dovrà essere sottoposto alla Giunta ai fini della sua approvazione entro il 31/1/2019.

Il Comune quindi avvisa che si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA*), che sottolinea l’importanza di assicurare, nell’iter di adozione del PTPCT, il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’Ente.

Tutti i cittadini potranno quindi, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici di interessi collettivi, presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento del vigente PTPCT 2018/2020 approvato con Deliberazione di Giunta n. 23 del 29.01.2018 pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale: https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

Le proposte e le osservazioni, per le quali potrà essere utilizzato l’apposito modello riportato di seguito, dovranno essere inviate entro le 13 del giorno 30 novembre 2018 al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Trasparenza, Segretario Generale Dr.ssa Manuela De Alfieri, attraverso varie modalità, tramite PEC all’indirizzo: comune.avezzano.aq@postecert. it, tramite posta raccomandata AR: Comune di Avezzano, Piazza Della Repubblica 8, 67051 Avezzano (AQ) oppure tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Avezzano.