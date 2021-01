Piano di sviluppo rurale, la pandemia non ferma l’agricoltura. Dalla Regione arrivano 21 milioni

Avezzano. “Ben 21 milioni di euro, sui 60 totali erogati nel 2020 dalla Regione Abruzzo a favore delle aziende agricole che operano sul territorio, sono stati destinati alla provincia dell’Aquila nell’ambito del Piano di sviluppo rurale (Psr)”. A dichiararlo è il coordinatore della Lega della provincia dell’Aquila, Tiziano Genovesi, che ringrazia l’intero gruppo regionale della Lega e plaude in particolare al vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, che detiene la delega all’Agricoltura, per il grande risultato raggiunto.

“Si tratta di fondi che hanno una ricaduta importante in termini economici sull’intera provincia dell’Aquila, che ha ottenuto la maggior parte dei fondi, e in particolare sulla zona della Marsica, a cui è stata destinata oltre la metà della somma totale”, aggiunge Genovesi, “abbiamo raggiunto un obiettivo che fa bene davvero a tutto il territorio”.

Le misure messe in campo dalla Regione hanno contribuito – tra le altre cose – al miglioramento dei pascoli, alla produzione e agricoltura biologica, alla conservazione del suolo e all’incremento della sostanza organica. Misure che si sono tradotte anche in indennità per le zone montane, investimenti materiali e per lo sviluppo delle aree forestali, delle aziende agricole, creazione o il rinnovamento di servizi di base a favore delle popolazioni nelle zone rurali. Il tutto in un momento estremamente delicato per l’intero comparto, uno dei più colpiti dalla crisi scaturita dall’emergenza sanitaria in corso.

“Nonostante il periodo storico che stiamo vivendo”, conclude il coordinatore provinciale del Carroccio, “la Lega è riuscita a portare a casa un risultato straordinario grazie a un grande lavoro di squadra che ha permesso di raccogliere i frutti nonostante le difficoltà oggettive di questo momento”.