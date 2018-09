Piano di Protezione civile. Il Comune di Avezzano prepara una lista delle forze di volontariato

Avezzano.Il Comune di Avezzano al lavoro per costruire una rete di protezione civile con tutte le forze di volontariato della città. Per la formazione del quadro delle forze di volontariato presenti sul territorio, è pubblicato un avviso rivolto a coloro che volessero accreditarsi presso il Comune di Avezzano per la formazione di uno specifico elenco del volontariato, cui fare riferimento per l’attuazione delle funzioni di supporto al Piano Comunale di Protezione Civile. Le associazioni di volontariato interessate potranno rispondere all’avviso utilizzando il modulo predisposto fornendo tutte le informazioni richieste.

L’amministrazione comunale, e in particolare il sindaco Gabriele De Angelis e l’assessore alla Protezione Civile, Lino Cipolloni, ringraziano quanti vorranno aderire all’iniziativa sottolineando la fondamentale importanza che il volontariato assume ogni qualvolta occorra operare in condizioni di emergenza, in aiuto alla popolazione.