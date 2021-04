Piana del Cavaliere, pubblicata la prima relazione sulla qualità dell’aria: non ci sono criticità

Carsoli. In una nota inviata alla stampa, a firma del sindaco di Carsoli Velia Nazzarro e di quello di Oricola, Antonio Paraninfi, si legge che:

Il Comune di Carsoli e il Comune di Oricola hanno ricevuto dall’Istituto Superiore di Sanità la prima relazione intermedia sullo studio della qualità dell’aria che si sta conducendo nelle zone prossime all’area industriale della Piana del Cavaliere e dei vicini centri abitati.

“La relazione riporta i risultati del monitoraggio effettuato nei primi quattro mesi di studio (Settembre-Dicembre 2020)”, scrivono i sindaci, “ricordiamo che i Comuni di Carsoli e Oricola hanno definito un accordo con l’Istituto Superiore di Sanità della durata di 18 mesi al fine di effettuare una valutazione della qualità dell’aria nei nostri territori, per un tempo congruo a comprendere se i livelli di concentrazione di determinate sostanze, che possono provocare fastidi olfattivi e sono potenzialmente riconducibili alle emissioni delle attività produttive presenti dell’area, possano prefigurare un rischio per la salute dei cittadini. I primi risultati non segnalano situazioni di criticità, poiché non sono state misurate concentrazioni di sostante al di sopra dei limiti fissati per la tutela della salute dei cittadini”.