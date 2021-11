Piana del Cavaliere e Zes, il punto a Carsoli sul rilancio del distretto industriale

Carsoli. In un clima di grande interesse si è svolto questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Carsoli, un interessante incontro con le imprese del territorio per parlare della Zes, la Zona Economica Speciale e carta degli aiuti. Presente il vice presidente del consiglio regionale Roberto Santangelo e l’assessore regionale Daniele D’Amario, arrivato per un tour nella Marsica. All’incontro anche il presidente di Fira, FInanziari Regionale Abruzzese, Giacomo D’Ignazio e l’assessore regionale alle Aree Interne Guido Liris.

“Sono molto fiducioso”, ha affermato Santangelo, “che una soluzione per aiutare le realtà dell’entroterra a poter emergere da una crisi che non è solo economica ma anche, e soprattutto, demografica, risiede in un saggio uso della Zes. Ringrazio il sindaco di Oricola, Antonio Paraninfi, e il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, per l’invito e per l’organizzazione di un evento che contribuisce decisamente all’attuale dibattito intorno la zona economica speciale”.

Soddisfazione per l’esito dei lavori è stata espressa anche dai sindaci di Carsoli Velia Nazzarro ed Antonio Paraninfi, promotori dell’iniziativa. All’incontro hanno partecipato con grande interesse anche numerosi rappresentanti delle aziende localizzate nel territorio del distretto industriale di Carsoli Oricola.

“Oggi”, ha spiegato il presidente Fira Giacomo D’Ignazio, “abbiamo lanciato anche “FIRA Incontra”, il progetto pensato per valorizzare sempre più le eccellenze imprenditoriali abruzzesi, e incontrando i manager e gli imprenditori della nostra regione conosceremo così da vicino le loro esigenze per formulare con i nostri avvisi risposte all’altezza.”

Presente all’incontro anche l’editore di Tesori d’Abruzzo Paolo De Siena. “Con questa iniziativa”, ha concluso il vicesindaco di Carsoli Gianpaolo Lugini, “si intende costituire un tavolo permanente di confronto sui diversi piani istituzionali, finalizzato al rilancio del distretto industriale di Carsoli-Oricola”.