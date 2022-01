Piana del Cavaliere, chiusi alcuni plessi scolastici per neve. Carsoli per covid

Carsoli. In questo inizio 2022, in alcuni dei comuni marsicani all’emergenza covid si unisce quella del mal tempo. Per la giornata di domani è stata annunciata la chiusura delle scuole di Pereto, Rocca Di Botte e Oricola causa neve. Le scuole di Carsoli, già chiuse a causa dell’emergenza covid con ordinanza del Sindaco Velia Nazzaro, rimarranno in stop fino al 17 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe. Come già raccontato dalle pagine di MarsicaLive, il primo cittadino carsolano ha spiegato come la chiusura dei plessi scolastici rappresenti un provvedimento a scopo preventivo-precauzionele, data la forte crescita dei contagi sul territorio marsicano.