Piacente(Pd): dopo Carsoli c’è chi si perde. Noi portiamo il Governo in città

Avezzano. “Si parla molto del Pd in città e questo è un buon segno. Con un’operazione di forte rinnovamento e allargamento abbiamo guadagnato il centro della scena politica”. Questo il commento del segretario del Partito democratico provinciale, Francesco Piacente, in merito alle polemiche dei giorni scorsi.

“E la scelta di aderire alla coalizione civica di Mario Babbo sta dando i suoi frutti”, ha continuato Piacente, “i cittadini hanno ben compreso che un’alleanza per la città tra forze civiche e forze politiche di governo è l’unico progetto in grado di garantire, allo stesso tempo, libertà d’azione, filiera istituzionale e soluzione dei problemi. Tuttavia nelle ultime ore qualche flebile e goffa affermazione tenta di inquinare il dibattito politico: ne rappresenta un esempio, per la verità poco autorevole, quanto scritto da un candidato di Forza Italia che si avventura in una esegesi non richiesta sulla linea politica del PD. Dichiarazioni fuori luogo, figlie di una tensione comprensibile per chi sa di essere fuori gioco: d’altronde la destra ad Avezzano è divisa in quattro parti e, anche per questo, chi scrive, si lascia andare allo sconforto.

In questi giorni stiamo coinvolgendo esponenti di Governo per affrontare temi importanti riguardanti il lavoro, lo sviluppo, gli investimenti pubblici, i servizi: ci aspettiamo dagli avversari un confronto nel merito per il futuro della città. Come noto Mario Babbo è un candidato civico rappresentativo della città, libero da condizionamenti di ogni genere, diversamente da altri, e nessuna forza politica, a partire dal PD, ha interesse a forzature inutili. Allo stesso tempo la nostra scelta di sostenere la colazione civica di Babbo rappresenta un valore aggiunto assoluto che darà un contributo fondamentale per il governo della città.

Abbiamo di fronte, tra gli avversari, coalizioni e candidati sindaci non in grado di superare il casello autostradale di Carsoli. Qualcun’ altra che pensa di amministrare da Roma in smart working. Costoro, nel promettere alla città la soluzione dei problemi, vendono fumo. Solo una forza di Governo è in grado di assumere impegni e rispettarli in una fase tanto difficile per il Paese e per il territorio. Questo il nostro ruolo, il resto sono solo chiacchiere”