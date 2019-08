A Pescocanale torna la “Pingaria” dedicata al rispetto per l’ambiente. Enogastronomia e divertimento per tutta la sera

Capistrello. Nella notte di San Lorenzo a Pescocanale torna la “Pingaria” con un’edizione tutta dedicata all’ambiente. Parte dei fondi raccolti è stata utilizzata per l’acquisto di prodotti in pla (acido polilattico) e cellulosa: piatti, posate, bicchieri, cannucce completamente biodegradabili e compostabili.

La manifestazione animerà dalle 20.30 le stradine del piccolo borgo in un percorso enogastronominco che unisce tradizione e innovazione. Giunge così alla quarta edizione la Pingaria, nata con l’obiettivo di rivitalizzare la parte antica di Pescocanale: piazze, vicoli, angoli caratteristici che affacciano sul verde dei Monti, sempre più spesso però spopolati. Un impoverimento culturale a cui hanno deciso di opporsi i ragazzi di Pescocanale: “i pingari”, come venivano chiamati dagli abitanti dei comuni vicini, si sono rimboccati le maniche per non far scivolare via i luoghi della loro infanzia.