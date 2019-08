Pescina, tutto pronto per gli “Antichi Sapori” e la tradizionale corsa degli asini del “Palio delle Contrade”

Pescina. Tornano l’11 agosto a Pescina due delle manifestazioni più attese dell’estate: alle 17 il tradizionale Palio delle Contrade, e alle 20.30 gli “Antichi Sapori – Tra Silone e Mazzarino”.

L’evento degli “Antichi Sapori”, una tradizione lunga dieci anni, si svolgerà tra le stradine dell’antico borgo siloniano, illuminate e allietate da musica dal vivo, dove si potrà passeggiare assaggiando i piatti tipici della tradizione pescinese e abruzzese, acquistando i prodotti locali (miele, formaggi, tartufo, spezie) e osservando i mestieri di una volta.

Per il decimo compleanno degli “Antichi Sapori”, la Proloco di Pescina ha organizzato il Palio delle Contrade, con la caratteristica corsa degli asini. Il Palio pescinese, alla terza edizione, prevede che le quattro Contrade in cui è divisa la cittadina (Lupo, Orso, Aquila e Volpe, nomi dedicati agli animali del Parco Nazionale) si sfidino in giochi tradizionali. Nelle serate del 6, 7 e 8 agosto, a partire dalle 21, le Contrade si sfideranno in Piazza Mazzarino. Nel pomeriggio dell’11 agosto, lungo Viale Medaglie d’oro A.B., i quattro fantini in groppa agli asini correranno verso il traguardo in Piazza Duomo. La Proloco ringrazia Gualdo Tadino per la messa a disposizione degli asini Giunco, Vertiero, Contrappasso e Tronco, e per i tamburini di Porta San Donato.