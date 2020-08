Pescina, sarà potenziato il segnale televisivo sul territorio

Pescina. Al via i lavori di potenziamento del segnale televisivo a Pescina: ad annunciarlo è il sindaco Stefano Iulianella. “Moltissimi cittadini” spiega il sindaco “ci hanno chiesto di farci parte attiva per superare i disagi legati alla carenza di copertura del segnale radiotelevisivo. Raccogliendo l’invito, in data 13 giugno 2020, abbiamo chiesto gentilmente al senatore Luciano D’Alfonso – al quale cogliamo l’occasione per formulare i nostri migliori auguri per l’elezione a presidente della commissione finanze del Senato – di verificare lo stato della situazione presso le competenti strutture della Rai, con l’obiettivo di intervenire e porre finalmente fine a una criticità che a Pescina si trascina da diversi decenni”.

“In data 29 luglio 2020, Rai Way ci ha comunicato l’inizio dell’attività per il potenziamento del segnale televisivo sul nostro territorio, con l’incremento della copertura del servizio e l’estensione di alcuni servizi” afferma Iulianella. “Ringraziamo il presidente D’Alfonso per aver contribuito a porre fine alla contrazione di un diritto fondamentale come quello dell’accesso all’informazione”.