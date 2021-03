Pescina, scoperto focolaio nella scuola dell’infanzia Sgobbo Sipari. Il sindaco chiede massima attenzione

Pescina. Monitoraggi attivi no stop sui contagi e sugli ambienti a rischio Covid, da parte dei primi cittadini marsicani. Si tratta del caso di Pescina, il cui sindaco Mirko Zauri ha dato comunicazione di nuovi positivi all’interno di uno dei presidi scolastici del suo comune:

“Nella tarda mattinata di ieri mi ha chiamato la responsabile della scuola d’infanzia Sgobbo Sipari dicendomi che una delle suore residenti nella loro struttura ha manifestato dei sintomi febbrili e leggeri mal di pancia.

Allarmato da ciò ho richiesto a del personale infermieristico volontario se potevano andare da loro e processare dei tamponi antigenici a tutte le suore che risiedono e lavorano presso la scuola paritaria. Purtroppo i risultati sono stati disarmanti. Di 13 tamponi effettuati: 9 positivi, 2 dubbi, 2 negativi.

Non si è perso tempo comunicando subito ai loro medici curanti di poter essere caricati in piattaforma e comunicare al Medico responsabile di prevenzione e igiene della ASL1 di adottare il protocollo scuola visto che si tratta anche di una scuola paritaria. È stato comunicato dalla responsabile del plesso scolastico che chi ha frequentato dal 16/03/2021, quindi: tutti i bambini, collaboratori di mensa, insegnanti di supporto, di dover stare in quarantena preventiva e a breve verranno chiamati dalla ASL1 per fare il primo tampone molecolare per poi ripeterne un secondo appena trascorsi 14 giorni. I contatti secondi a questi non hanno l’obbligo di quarantena, ma chiedo precauzioni e attenzione nel caso i contatti primi possano avere dei sintomi riconducibili al contagio, nel caso così fosse di non uscire, rivolgersi al proprio medico curante e farsi inserire in piattaforma”.

La comunicazione del sindaco – alla direzione della piccola cittadina marsicana – è proseguita specificando il fatto che:”Ieri stesso il personale USCA si è diretto presso la struttura per visitare le suore e le persone da loro assistite, stanno tutte bene a parte qualche lieve sintomo portato dal virus. Hanno fatto loro tamponi molecolari, appena si avrà risposta darò conferma dei risultati. Come vi ho anticipato prima, lo ribadisco adesso: il contagio è rapido e non bisogna abbassare l’attenzione e la prevenzione. Anticipo che Giovedì 25/03/2021 appena ho la disponibilità del personale sanitario, personale di Protezione Civile Comunale e A.N.A confermerò lo screening di massa per i residenti del Comune di Pescina. Invito tutte quelle persone che in qualche modo hanno vicinanza alla struttura Sgobbo Sipari a sottoporsi a tampone antigenico. Alla Madre superiora, a Suor Maria Paola, a tutte le consorelle va tutta la mia disponibilità e solidarietà unita a quella dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini che ammirano il lavoro che svolgono quotidianamente per la nostra comunità.”