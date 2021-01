Pescina, nessun indebitamento dall’amministrazione Iulianella: la minoranza scrive al prefetto

Quanto accaduto è stato riportato sulla pagina social del gruppo consigliare che spiega:

In seguito al momento elettorale in molti ci hanno chiesto lo stato dei Conti del Comune di Pescina, viste le insistenti voci di chissà quale disastro economico è stato lasciato in eredità alla nuova amministrazione. Al fine di far chiarezza abbiamo scritto un’interrogazione per conoscere lo stato dell’indebitamento dell’Ente. Abbiamo dovuto chiedere più volte l’inserimento di questo documento all’ordine del giorno del Consiglio comunale, fino a dover ricorrere all’intervento della Prefettura di L’Aquila.

Alla fine, grazie anche all’intervento dell’Ill.mo Sig. Prefetto, l’interrogazione è stata portata in discussione e non poteva che restituirci le notizie sintetizzate nelle seguenti immagini.

Speriamo che le falsità possano lasciare spazio alla verità dei numeri, che testimoniano la salute economico-finanziaria del nostro Comune. Altro che disatro.

I documenti contabili sono liberamente consultabili dalla sezione Amministrazione trasparente – Bilanci all’interno della quale i dipendenti comunali, con tempestività e puntualità, nel corso degli anni hanno pubblicato tutti i Bilanci del nostro Comune.