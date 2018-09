Pesci rossi nella fontana di Piazza Risorgimento, una trovata o provocazione? L’ironia che mette d’accordo tutti

Avezzano. La città diventa più bella e più… animalista. Perché, se i cani non saranno ben accetti a Piazza Torlonia, almeno i pesci potranno sguazzare nella rinnovata fontana di Piazza Risorgimento.

E non si tratta di un eufemismo, ma della realtà.

Divertente e, per certi versi, piacevole e inattesa la scena che si sono trovati davanti alcuni cittadini oggi pomeriggio. Passeggiando per il nuovo corso, si sono imbattuti in una manciata di pesci rossi nella fontana realizzata dall’architetto Cardone. Che si tratti di provocazione o semplice trovata per intrattenere i passanti non ci è dato saperlo, ma una cosa è certa, l’ironia mette d’accordo tutti. Almeno quella.