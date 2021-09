Pescasseroli: Orso tra le auto, traffico bloccato prudenzialmente

Pescasseroli. Carabinieri forestali impegnati sulla strada che da Pescasseroli va verso Villetta Barrea per un orso che ha percorso diverse decine di metri tra le auto. L’animale è stato segnalato e per impedire che nessuno si facesse male sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il traffico fino a quando il plantigrado non si è allontanato, riprendendo la strada in direzione della Camosciara. Proprio per il rispetto degli animali selvatici e la sicurezza dei tanti turisti e, in generale, delle tante persone che percorrono le strade del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco ha installato una cartellonistica che invita al rispetto di una velocità di marcia che impedisca incidenti.