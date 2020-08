Pescasseroli, i ciondoli “I Love Abruzzo” conquistano i turisti: lupo, orso e abbraccio i più richiesti

L’ultima creazione è un Abbraccio, tra due fanciulli, uno ha le ali di un uccello, l’altro quelle di una farfalla. Uno è delicato, in apparenza più fragile, l’altro ostenta più sicurezza, può affrontare anche il “vento” forte. L’Abbraccio d’Abruzzo, così si chiama la nuova creazione delle sapienti mani del maestro orafo Giuliano Montaldi, è stato ispirato dalle decorazioni dei raffinati letti in osso animale, rinvenuti nel 1936 ad Aielli, in provincia dell’Aquila, all’interno di quattro tombe di epoca romana.

È la passione che abbraccia la razionalità, nell’eterna lotta tra l’istinto e la mente: sono Amore e Psiche che si legano per sempre nell’eternità di un abbraccio.

L’Abbraccio d’Abruzzo è un ciondolo originale che va a inserirsi in una collezione di gioielli unici che rappresentano una terra bella, gentile, forte.

Il ciondolo può essere inserito nel bracciale I Love Abruzzo ma anche in orecchini o in una collana. A seconda della preferenza delle clienti.

Sono tantissimi i turisti che in questi giorni sono tornati a visitare Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, la piccola località montana simbolo e sede del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. E proprio loro, i turisti, in questi giorni, stanno scegliendo di acquistare i gioielli della linea che porta con sé i simboli della Regione.

«I ciondoli che vengono richiesti di più sono quelli del lupo, dell’orso e quest’anno anche quello dell’abbraccio», racconta il maestro Montaldi, «il lupo e l’orso sono i simboli del Parco e le persone che vengono a visitare Pescasseroli lo sanno bene. In tanti sono rimasti invece affascianti dall’abbraccio, che ha una storia molto suggestiva. Nessuno ha mai acquistato un ciondolo senza intrattenersi qualche minuto per chiederne la storia, come nasce la collezione, per parlare dell’Abruzzo».

Protagonista di fiabe e leggende, il lupo è simbolo di libertà, fierezza, indipendenza, l’orso è l’emblema invece della natura selvaggia, incontaminata, proprio quella che circonda Pescasseroli, immersa in un verde e in una luce, che attira migliaia di turisti da quattro regioni diverse: oltre l’Abruzzo, il Lazio, il Molise e la Campania.

Nel paese di Benedetto Croce i turisti sono davvero tanti anche quest’anno ma basta fare un giro per negozi, locali e bar per capire che comunque c’è distanziamento sociale, tutti hanno le mascherine e rispettano le regole.

La storia dei gioielli della collezione I Love Abruzzo incuriosisce i passanti ma tante persone arrivano in negozio che già la conoscono e vogliono approfondirla. Quest’estate numerosi insegnanti di storia e antropologi hanno scambiato informazioni con Montaldi.

Il ciondolo l’abbraccio d’Abruzzo è un progetto nato dalla collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo che ne ha riconosciuto la valenza, seguendo il percorso di creazione sin dall’inizio.

Il negozio di Pescasseroli si trova in via Della Chiesa, in pieno centro. Non è solo un punto vendita ma è anche laboratorio. Qui Montaldi crea e compone bracciali, ciondoli, collane, anelli, orecchini. Solo per alcune lavorazioni è necessario portare gli oggetti al laboratorio di Avezzano ma comunque il servizio di riconsegna è garantito in pochi giorni.

Il negozio di Pescasseroli, aperto ormai da un anno, fino alla fine dell’estate sarà aperto tutti i giorni, dal mattino (9.30), fino alla sera alle 23.

Il sito con l’e commerce www.iloveabruzzo.eu

Tutti i gioielli della collezione I Love Abruzzo sono disponibili anche on line. Il maestro Montaldi, investendo in un nuovo progetto di comunicazione e marketing, ha avviato anche un sito internet dove è attivo l’e commerce.

Sul sito si possono trovare tutti i ciondoli, i bracciali e gli altri gioielli, corredati da una descrizione, dai prezzi e con tutti gli sconti del momento. Bastano pochi click per caricare il carrello, si paga comodamente e in modo sicuro on line e il tutto arriva a casa. Il sito: https://iloveabruzzo.eu/

