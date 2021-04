Personale ATA nelle scuole, sei ancora in tempo per salire con il punteggio: ecco come

Ancora pochissime ore per certificare le proprie competenze e per accedere alle graduatorie del personale ATA nelle scuole.

La domanda, esclusivamente online, si può presentare fino alle 23.59 del 22 aprile 2021, sette giorni su sette, 24 ore su 24. Per procedere occorre essere registrati su Istanze online. La Scuola di Alta Formazione Sapere Aude ha organizzato due corsi per l’acquisizione dei punteggi per la partecipazione al bando.

Il corso di Dattilografia

Impare a scrivere velocemente al pc è essenziale non solo per chi si affaccia all’impiego pubblico nel personale amministrativo delle scuole ma anche per tutti gli studenti universitari che sono quotidianamente alle prese con le lezioni on line.

Per il personale ATA, il corso di dattilografia è riconosciuto e risponde ai requisiti richiesti dal Miur. L’attestato che si consegue al termine della prova finale del corso di dattilografia online è valido come punteggio nella tabella dei titoli valutati per le graduatorie per il profilo assistente amministrativo (1 punto).

Certificazione Informatica Eipass Certificare le competenze informatiche, oggi qualifica e aggiunge valore al tuo curriculum vitae e facilita l’inserimento nel mondo del lavoro. Un corso Eipass è un certificato internazionale (o attestato) che afferma conoscenze specifiche riguardanti il mondo del lavoro, dell’istruzione e dell’informatica conforme alle nuove dinamiche digitali. Il programma di certificazione informatica Eipass attesta il possesso delle competenze, così come descritte negli standard internazionali alla base del nuovo curriculum Europass: come per le competenze linguistiche, anche per quelle informatiche è prevista una specifica tabella in cui va indicato il livello di competenze digitali. Tutte le certificazioni Eipass sono strutturate su standard condivisi a livello internazionale: un aspetto determinante per il riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi Paesi e per: accedere alle selezioni di aziende in cerca di personale qualificato

per chi vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici.

I particolari nell’intervista con Giuseppe Favoriti, socio cofondatore di Sapere Aude

