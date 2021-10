Perseguitava la ex e i suoi amici: arrestato un 63enne di Celano

Celano. Sentirsi in trappola dopo una relazione sbagliata. Avrebbe continuato anche in seguito alla fine della loro storia minacciando e maltrattando la ex convivente e la coppia che la ospitava dopo la separazione: per questo un 63enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura dell’Aquila in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di L’Aquila, Baldovino De Sensi, su richiesta del P.M. Roberta D’Avolio.

Al termine delle indagini è emerso “un’intollerabile atteggiamento possessivo dell’indagato durante la convivenza e dopo che la persona offesa gli aveva chiaramente manifestato la decisione di porre fine alla loro relazione”. La condotta persecutoria del 63enne ha provocato alla donna e alla coppia presso la quale lei viveva stato di ansia, paura e timore per la loro incolumità, i tre erano stati costretti a modificare le loro abitudini di vita. L’uomo, rintracciato nella sua abitazione di Celano, dopo gli accertamenti di rito è stato rinchiuso nel carcere di Vasto (Chieti), dove nei prossimi giorni verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia.