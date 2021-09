Perseguita per anni la sua ex e il nuovo compagno, idraulico marsicano condannato

Avezzano. E’ stato condannato a una pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione con l’accusa di stalking, violenza e minacce nei confronti di un medico e della compagna, entrambi di Avezzano. Lo ha deciso il tribunale di Avezzano che ha condannato Gianni Rosati, idraulico di 56 anni di Trasacco.

Le violenze, secondo l’accusa, sarebbero cominciate nel 2005 andando avanti fino ad alcuni mesi fa. L’uomo era stato arrestato per atti persecutori nei confronti e messo ai domiciliari. Nonostante il provvedimento restrittivo non si era fermato continuando a inseguire e pedinare il nuovo compagno della sua ex, un medico dentista di Avezzano. Il 56enne era già finito nei guai per aver molestato per anni con sms, pedinamenti e minacce la donna. Diversi i provvedimenti disposti nel tempo a carico del trasaccano. Tra questi, oltre all’arresto per la vicenda della donna, anche un divieto di avvicinamento al medico.

La storia tra il presunto stalker e la donna era cominciata anni fa quando ci sarebbe stata una breve relazione amorosa tra i due. L’uomo non si rassegnava però alla fine della storia, per questo, secondo l’accusa, avrebbe iniziato a perseguitare la donna.

Un’aggressione fisica sarebbe avvenuta, secondo i fatti denunciati dal medico, nel periodo di presunta persecuzione. Durante il processo ha raccontato di essere stato più volte inseguito in auto per le vie di Avezzano, di aver ricevuto telefonate durante la notte, e alla fine di essere stato anche picchiato.

La gelosia sarebbe alla base delle presunte aggressioni fisiche e morali. Una gelosia per l’attuale compagna del medico che in passato avrebbe avuto una breve relazione con l’accusato. Ora è arrivata la sentenza del tribunale di Avezzano.