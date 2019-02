Perseguita e minaccia la compagna estorcendole denaro, arrestato giovane di Avezzano

Avezzano. Questa notte, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano, coordinati dal comandante Pietro Fiano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno rintracciato e tratto in arresto M.C, classe 1987.

Le indagini hanno permesso di appurare che l’uomo, con reiterate condotte oppressive, aveva causato un perdurante stato di ansia ed insicurezza alla propria compagna.

In alcuni casi le azioni si concretizzavano in lesioni, minacce ed estorsioni. L’arrestato è stato tradotto presso la casa Circondariale di Avezzano. Si procede per atti persecutori e stalking.