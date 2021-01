Pericolo neve e ghiaccio addio con le turbine di Santilli Vivai, approfitta della super offerta inverno

Neve e ghiaccio sulle strade ma anche sui cornicioni e sui tetti creano disagi alla circolazione e al traffico ma a volte anche pericolo per le persone. Si pensi alle cadute sulle lastre di ghiaccio o sui marciapiedi che in questi giorni si sono riempiti di neve.

Da Santilli Vivai a Celano (Km. 125, 300, a poche centinaia di metri dall’uscita autostradale Celano-Ovindoli) è possibile acquistare tutta l’attrezzatura e i mezzi per mettersi in sicurezza e per svolgere in comodità i lavori di spargisale e spazzaneve nelle proprietà private.

Oppure si può richiedere il servizio spazzaneve direttamente a casa, quando ce n’è bisogno.

Santilli Vivai, grazie all’impiego di uno staff professionale, nelle ultime settimane è impegnato in lavori sia per i privati che per il pubblico, in alcuni comuni della Marsica.

Chiamando il numero 0863 793286 si può contattate l’azienda e richiedere il servizio.



IL SERVIZIO SPAZZANEVE E SPARGISALE PER I PRIVATI E PER GLI ENTI PUBBLICI

Il servizio spazzaneve consiste nel togliere dapprima la neve tramite l’utilizzo delle turbine e dei piccoli bob cat o manualmente con le pale, a seconda dell’ampiezza dello spazio e della raggiungibilità delle aree e poi in una seconda fase, nel cospargere i luoghi ripuliti dalla neve con il sale.

Non solo strade e viali ma anche tetti e cornicioni.

Spesso si creano infatti pericoli facilmente sottovalutati dall’alto, con neve ghiacciata e pericolosa che si addensa sulle case o i palazzi. Grazie a piattaforme aeree il personale di Santilli Vivai è in grado oggi anche di ripulire cornicioni e tetti.

I lavori degli ultimi giorni nella Marsica:

OFFERTA TURBINA DA NEVE – SPEDIZIONE GRATUITA

Cub Cadet 530HD SWE76

Il sistema 3X a triplo stadio è il fiore all’occhiello della gamma turbine da neve di Cub Cadet da oggi in offerta da Santilli Vivai.

Con queste macchine potrai sgombrare la neve, anche in presenza di forti precipitazioni, risparmiando il 50% del tempo rispetto ad una turbina tradizionale a due stadi. Grazie alla potenza di queste turbine, potrai lavorare al meglio con qualsiasi neve, anche bagnata o ghiacciata. I vantaggi: facili da manovrare, anche con una sola mano

motori ad alte prestazioni ottimizzati per lavorare in condizioni di grande freddo

possibilità di controllare facilmente la distanza e l’altezza a cui si spara via la neve

sistema di frese super efficiente che lancia la neve fino a 18 mt di distanza.

INFO: 0863 793286

(per modelli, prezzi e tutte le offerte attive anche su altri prodotti)

