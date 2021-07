“Performer Italia cup 2021”, il vincitore accolto in Municipio

Avezzano. L’amministrazione Di Pangrazio onora i talenti che danno lustro ad Avezzano e raccoglie le loro idee portando in Municipio Emanuele Bracone: il giovanissimo neo-vincitore del concorso nazionale, “Performer Italia Cup 2021”, è stato accolto a Palazzo di città dal consigliere Nello Simonelli, presidente della commissione cultura e delegato alle politiche giovanili.

Qui, dopo i complimenti di rito, il giovanissimo artista che frequenta il “Village music academy” e la “Seven arts theatre studio”, ha espresso parole di apprezzamento per il festival dedicato ai ragazzi inserito nel cartellone di eventi estate e suggerito alcune iniziative per le nuove leve, come l’inserimento di attività teatrali dedicate ai bambini all’interno della stagione invernale del Teatro dei Marsi e la realizzazione di un concorso per le scuole superiori cittadine per la realizzazione di cortometraggi.

“Da questi continui momenti di confronto e scambio di idee con i giovani meritevoli della nostra amata Città, Avezzano”, afferma il consigliere Simonelli, “quest’Amministrazione intende recepire il meglio, accogliendo le loro proposte e analizzandole con attenzione. A maggior ragione perché, provenendo da chi sarà protagonista del domani, questi spunti offrono uno sguardo sul futuro a medio–lungo termine, rappresentando tanto una scommessa quanto un investimento”.