Pereto, transito nella montagna a pagamento. Incontro a Carsoli con sindaci e associazioni del settore

Carsoli – Si è svolta nel pomeriggio odierno presso la Sala Consiliare del Comune di Carsoli, un incontro con i Sindaci della Piana convocato dalla sindaco di Carsoli Velia Nazzarro al quale hanno partecipato anche associazioni di cacciatori, e amanti della montagna a vario titolo e ruolo. L’iniziativa è stata intrapresa in relazione alla decisione del comune di Pereto di cui è sindaco Giacinto Sciò, e specificamente all’accesso disciplinato ad alcune zone della montagna ricadente in territorio del succitato comune che dal 6 luglio u.s. sono soggette alla attuazione di uno specifico regolamento. Si tratta della disciplina regionale Vasp (Viabilità agro-silvo-pastorale), l’ente in pratica dopo aver effettuato una ricognizione dettagliata delle strade locali e montane nel proprio territorio, ha approvato il regolamento attuativo, che si può consultare e scaricare qui: regolamento vasp pereto. Nell’incontro di Carsoli, pertanto il sindaco Sciò ha esposto le motivazioni che hanno portato il Comune ad adottare una disciplina regionale. La Nazzarro, vorrebbe trovare e quindi proporre una soluzione per i fruitori delle montagne circostanti, tenendo conto anche di alcuni aspetti relativi ai residenti nei comuni della Piana. “L’iniziativa è stata intrapresa – secondo gli intendimenti del comune di Pereto – per tutelare il patrimonio ambientalistico quale risorsa da difendere e valorizzar”.

Questa la ricognizione delle strade di Pereto:

STRADE CAMIONABILI

1. Strada camionabile principale di collegamento Pereto – Campo Rotondo Cappadocia), da inizio via della Montagna (Pereto) a confine Pereto-Cappadocia in località Campolungo 2. Strada camionabile principale di collegamento Pereto – Marsia (Tagliacozzo), da Bivio San Mauro (località Rottelle di Pereto) a confine Pereto-Tagliacozzo in località Laghetto Acquaramata 3. Strada camionabile principale di collegamento senza uscita da Rifugio di Campocatino a località Pozzo Orbarola

PISTE TRATTORABILI

1. Pista trattorabile di collegamento Pereto – Piana del Pozzo, da località Macchia del Pero a confine Pereto-Tagliacozzo, passante in località Prato Giumento 2. Pista trattorabile senza uscita, da Bivio inizio Macchialunga a zona Coreara 3. Pista trattorabile da Bivio Macchia del Pero a località Pratella, passante per Camposecco 4. Pista trattorabile da località Bivio per Pozzo Orbarola a località Campetelli. 5. Pista trattorabile da località Bivio San Mauro a Fontanile San Mauro 6. Pista trattorabile da località località Rottelle a Rifugio e Fontanile Piano Sideri

MULATTIERE E SENTIERI

1. Mulattiera di collegamento Pereto – Villa Romana (Carsoli), da località Funticelle a confine Pereto- Carsoli 2. Mulattiera da località Tre Funticelle a località Pratella, passante per Costa del Bando e Crocetta 3. Mulattiera da località Fonte Lubbro a località Campo Catino, passante per Bricciaru e Fosso della Scarpa 4. Mulattiera da via della Fonte della Teglia (inclusa) a località Macchilunga, passante per località Colle dei Morti, Fosso Cupo, Pie’ di San Mauro e Le Ore 5. Mulattiera da località Fonte Vecchia a località Colle dei Morti, passante per località “Funnu Vecchiu” 6. Mulattiera da località La Mola a località Santuario della Madonna dei Bisognosi, passante per località Trinità Vecchia e Ponte della Madonna. 7. Mulattiera da località Fonte Lubbro a Castello di Pereto, passante per località Corananna 8. Mulattiera da località Piano Sideri a località Loppieta, passante per Valloni, Macchia Galera,Crocetta

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d’uso dichiarate in base alla Categoria richiesta e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio, salvo quanto diversamente specificato.