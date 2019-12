Pereto come Betlemme, al via la cinquantesima edizione del Presepe Vivente nel borgo autentico

Pereto – C’è grande attesa nella Piana del Cavaliere per la cinquantesima edizione del Presepe Vivente di Pereto. Un cult che caratterizza il bellissimo borgo autentico. L’appuntamento per la rievocazione che quest’anno è prevista in modalità ancor più suggestiva è per il pomeriggio di Santo Stefano il 26 dicembre 2019 alle ore 15.00.

Sarà l’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia e ripercorrere con fede e convivialità l’evento del viaggio, della natività e dell’arrivo dei Re magi. Ed in questi quarantanove anni grandi e piccini hanno affollato le vie del borgo per assistere alle varie edizioni del Presepe vivente. Pereto dunque si trasforma in una piccola Betlemme facendo un balzo nel tempo di duemila anni: strade, vicoli e piazze sono animate da figuranti e attori che hanno dato vita ad un suggestivo scenario della Natività facendo riscoprire a tutti la vera tradizione cristiana del Natale. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Pereto “Manolo Iacuitti”, è diventato uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie. Più che un Presepe vivente, quello di oggi, è stato un presepe vissuto con amore da chi lo ha realizzato, espressione di condivisione di valori umani e cristiani. Frutto di passione e scrupolosa ricerca di tanti volontari del Piccolo Borgo ,il Presepe Vivente di Pereto è diventato, in cinquantanni di storia , un recupero di tradizioni ,una condivisione gioiosa, una radice di valori che apre al futuro. Il Sindaco Giacinto Sciò esprimendo soddisfazione per la continuità che la comunità peretana è riuscita ad assicurare con molti sforzi organizzativi ed impegno, ha colto l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che a vario titolo e ruolo si impegnano per la ottima riuscita della manifestazione. Parimenti, il primo cittadino invita tutti a Pereto per vivere insieme questo cinquantesimo anniversario in grande stile.