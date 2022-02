Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 63enne in ospedale, positivo all’alcoltest

Celano. È finito fuori strada mentre era alla guida dell’auto ed è finito in ospedale con fratture alle braccia e alla gambe. È successo l’altra notte a Celano. Ad essere soccorso dai sanitari è stato un 63enne di Celano che comunque non è in pericolo di vita.

L’uomo era alla guida della sua auto e non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Portato in ospedale è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. È risultato positivo all’alcoltest.

L’incidente è accaduto in via Benedetto Croce, molto trafficata in entrambi i sensi di marcia ma molto pericolosa, considerata la carreggiata molto stretta e contorta e senza protezioni laterali. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.