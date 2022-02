Perde il controllo dell’auto e finisce contro le auto in sosta: incidente nella notte a Celano

Celano. Incidente stradale ieri sera a Celano in via dell’Aquila, la strada che sale fino ad Ovindoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per motivi in corso d’accertamento, un giovane era alla guida della sua auto quando ne ha perso il controllo finendo sulle auto in sosta. È accaduto ieri poco prima della mezzanotte.

Si tratta di una strada dove ci sono già dei dissuasuori di velocità in quanto c’è spesso pericolo per i pedoni sui marciapiedi per via dell’altà velocità sostenuta dagli automobilisti.

Il giovane celanese non è stato trovato sul posto all’arrivo dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi. A lavoro i militari delle stazioni di Collarmele e Gioia dei Marsi.