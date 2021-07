Perde il controllo alla guida e si cappotta sulle auto in sosta nel centro di Avezzano

Avezzano. Perde il controllo dell’auto e si cappotta finendo sulle auto in sosta. È successo nel pomeriggio in via Fratelli Rosselli ad Avezzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano. L’uomo alla guida dell’auto è stato soccorso dai sanitari del 118. Fortunatamente non ha riportato delle gravi conseguenze.

Tante le persone che si sono fermate per accertarsi delle condizioni del guidatore. Fortunatamente non c’erano in quel momento pedoni a ridosso delle auto parcheggiate.

Vigili del fuoco questa mattina nella zona di San Pelino

Un altro intervento questa mattina i vigili del fuoco lo hanno fatto nella frazione di Avezzano, San Pelino, dove da un’abitazione sono cadute delle tegole. I pompieri hanno lavorato per rimettere in sicurezza l’area.