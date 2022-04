Percorso di educazione alla legalità: il professore Di Salvatore porta la Costituzione in classe

Teramo. La Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, in collaborazione con il Comune di Teramo, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, l’Ordine degli Avvocati di Teramo e l’Università degli Studi di Teramo (Unite), ha proposto un percorso di Educazione alla Legalità attraverso il progetto denominato “La Costituzione in classe”.

Tale progetto è stato presentato, nel corso di una conferenza stampa svoltasi il 15 marzo scorso presso l’Auditorium del Parco della Scienza di Teramo, dal Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core, alla presenza del Dott. Antonio Delfino – Direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali della Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, del Prof. Paolo Marchetti – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Unite, del Prof. Enzo Di Salvatore – Professore di Diritto Costituzionale dell’Unite, dell’Avv. Antonio Lessiani – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Teramo e della Dott.ssa Maria De Dominicis dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo.

“La Costituzione in classe” consentirà agli studenti di partecipare a incontri di approfondimento all’interno delle loro scuole, tenuti da rappresentanti delle Istituzioni, avvocati del Foro, docenti universitari e magistrati con l’obiettivo di sviluppare la loro conoscenza della Costituzione. Ai suddetti incontri parteciperà anche l’Amministrazione comunale al fine di avvicinare i giovani alle Istituzioni. Durante gli incontri verrà fornito agli studenti materiale informativo sulla Costituzione e nel corso dell’anno scolastico i docenti svilupperanno in aula percorsi laboratoriali con l’obiettivo finale di creare una piccola “Costituzione di classe”. I lavori verranno presentati in occasione di un evento conclusivo e gli elaborati saranno successivamente oggetto di pubblicazioni specifiche a disposizione dell’Amministrazione comunale.

Nell’ambito delle attività previste nel Progetto, venerdì 8 aprile 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo, si svolgerà un Convegno a cui interverranno il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Alessandrini Marino”, Prof.ssa Stefania Nardini (che ha sostenuto l’adesione dell’Istituto a tale Progetto), e il Prof. Enzo Di Salvatore, che terrà una lezione sull’inquadramento storico della Costituzione, con particolare attenzione sulle Regioni e sugli altri Enti Territoriali della Repubblica.

Parteciperanno al Convegno le classi 1C, 5AE, 5AM e 5BM dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandrini”. Referente d’Istituto del Progetto è il Prof. Gianfranco Puca.

Il suddetto Convegno si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-COVID.