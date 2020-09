Perché scegliere un’impresa di pulizie per la tua azienda

Se sei il titolare di un’azienda o di qualsiasi altra realtà produttiva di grandi dimensioni, questo articolo è rivolto a te.

Saprai che la pulizia degli ambienti in cui quotidianamente lavorano i tuoi dipendenti è un fattore di primaria importanza, soprattutto in tempi di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo in questo periodo.

Un’accurata e approfondita pulizia, con annessa operazione di sanificazione, è garanzia di massima sicurezza per chi frequenta l’azienda.

Ma il “fai da te” non è la soluzione giusta. In particolar modo, se abbiamo a che fare con un luogo in cui si utilizzano macchinari industriali.

Mama Servizi, un’impresa leader nel campo delle pulizie e delle sanificazioni nella Marsica con sede ad Avezzano, ci dà 3 consigli sul perché è necessario affidarsi a professionisti per una regolare pulizia di ambienti:

Risparmio di tempo.

Con l’impresa di pulizia è possibile avere un luogo pulito in un tempo da record. L’esperienza del team permette di operare in maniera veloce ma con risultati eccellenti.

Con l’impresa di pulizia è possibile avere un luogo pulito in un tempo da record. L’esperienza del team permette di operare in maniera veloce ma con risultati eccellenti. Team esperto.

I professionisti, grazie alle conoscenze acquisite durante gli annuali corsi di aggiornamento sulle tecniche da utilizzare in base ai materiali e tipi di ambienti su cui si interviene, sono garanzia di una riuscita efficiente con nessun rischio di danno.

I professionisti, grazie alle conoscenze acquisite durante gli annuali corsi di aggiornamento sulle tecniche da utilizzare in base ai materiali e tipi di ambienti su cui si interviene, sono garanzia di una riuscita efficiente con nessun rischio di danno. Prodotti professionali.

Ogni metodo di pulizia ha un macchinario e prodotto adeguato. La pulizia industriale si avvale dell’utilizzo di strumenti specializzati capaci di igienizzare in profondità le superfici che hanno bisogno di una attenzione più accurata rispetto agli ambienti domestici. Aspiratori industriali e lavasciuga professionali garantiscono un servizio impeccabile.

Cosa aspetti? Contatta Mama Servizi per godere di una pulizia efficace e professionale della tua azienda. Inoltre, con il servizio di pulizia settimanale, una volta al mese sarà possibile usufruire del generatore di ozono in omaggio.

Per maggiori info: 329 6158810.

#adv #advertising