Perchè è importante andare dalla toelettatura?

Avezzano. La toelettatura è un’operazione fondamentale per mantenere in buona salute i vostri amici animali. Per spiegarvi perché abbiamo interpellato il team di Qua La Zampa, che da molto tempo rappresenta un punto di riferimento sul territorio per questa attività (in Via Montello ad Avezzano).

“In molti, quando pensano alle toelettatura per animali, si soffermano solo sulla base estetica. Il nostro lavoro non si basa solo sull’estetica: c’è molto di più dietro la facciata. Alla base c’è innanzi tutto il bene dei vostri compagni di vita, cioè cura e benessere della cute come prima cosa, perché se non si effettua una corretta idratazione non ci sarà un buon risultato sul manto.

Facciamo un esempio: lavare a casa il vostro cucciolo con bagnoschiuma o shampoo per uso umano e sbagliato, perché i vostri cuccioli non hanno il nostro stesso pH cutaneo (acidità della pelle) e un uso prolungato di questi prodotti crea secchezza del manto. Con il passare del tempo, possono insorgere dermatiti molto aggressive, che creano importanti mancanze di pelo, ferite o piaghe molto dolorose. Ed è proprio per questo motivo che conviene sempre affidarsi a dei professionisti per la loro igiene.

“Noi di Qua La Zampa, ad esempio, utilizziamo solo prodotti naturali e certificati per effettuare i loro bagnetti: ogni prodotto ha un uso specifico per ogni situazione e tipologia di animale domestico, cosa che chiunque abbia a cuore il benessere del proprio animale dovrebbe fare. Leggere quindi sempre la composizione, ed assicurarsi che il prodotto non contenga alcool o composti chimici potenzialmente dannosi, perché anche se c’è scritto shampoo per animali ciò non vuol dire che sia un buon prodotto”.

Quali precauzioni sono state introdotte in questo periodo di emergenza sanitaria?

“In questo periodo particolare si e parlato molto di pulire le zampette dei vostri pelosetti con candeggina o altri prodotti disinfettanti e chimici: quello che noi vi consigliamo é di non fare questo per nessun motivo! Questi prodotti sono altamente tossici, vengono assorbiti completamente e possono creare delle intossicazioni molto gravi. Se volete pulire le loro zampette dopo la passeggiata, basta utilizzare delle salviette specifiche per animali.

Per un corretto mantenimento si consiglia di portare a lavare il vostro cucciolo almeno una volta al mese per il pelo corto e medio, e ogni venti giorni per il pelo lungo, perché questa tipologia di pelo ha bisogno di molta manutenzione e cura.

“Ad esempio, portare un barboncino o un maltese a lavare una volta ogni 2/3 mesi è sbagliato, perché nel pelo si creano nodi e feltri che, per essere eliminati, creano stress e malessere, e a volte siamo costretti tosare i vostri compagni. Il bagnetto deve essere un momento di relax e non di stress: è importante capire che se non pettinate il vostro cucciolo giornalmente noi siamo costretti a ricorrere a maniere “pesanti” per il benessere del vostro piccolo o piccola.

Perché, se sta bene lui o lei state bene anche voi!”